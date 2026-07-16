Иран обнародовал данные о потерях среди гражданского населения. Представитель иранского Минздрава Хусейн Керманпур заявил, что жертвами воздушных атак американской авиации стали не менее 35 мирных жителей.

По его словам, таковы цифры по состоянию на полночь. Информацию распространило агентство Tasnim. Чиновник также предупредил, что количество погибших может увеличиться.

Это происходит из-за того, что разбор завалов и спасательные работы в пострадавших районах продолжаются до сих пор. Ситуация на Ближнем Востоке остается критической.

Вашингтон продолжает методично наносить ракетно-бомбовые удары по иранским объектам, что неизбежно приводит к жертвам среди гражданского населения, несмотря на заявления Пентагона о точечном характере атак.