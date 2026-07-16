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Иран заявил о гибели 35 мирных жителей при ударах США

Московский Комсомолец

Иран обнародовал данные о потерях среди гражданского населения. Представитель иранского Минздрава Хусейн Керманпур заявил, что жертвами воздушных атак американской авиации стали не менее 35 мирных жителей.

Иран заявил о гибели 35 мирных жителей при ударах США
© Global Look Press

По его словам, таковы цифры по состоянию на полночь. Информацию распространило агентство Tasnim. Чиновник также предупредил, что количество погибших может увеличиться. 

Это происходит из-за того, что разбор завалов и спасательные работы в пострадавших районах продолжаются до сих пор. Ситуация на Ближнем Востоке остается критической.

Вашингтон продолжает методично наносить ракетно-бомбовые удары по иранским объектам, что неизбежно приводит к жертвам среди гражданского населения, несмотря на заявления Пентагона о точечном характере атак.