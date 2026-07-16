Ракеты США у детской онкологии в Иране: больницу срочно эвакуируют

Детскую онкологическую больницу имени Шахида Багаи в иранском городе Ахваз временно эвакуируют. Причиной стали удары американских военных в непосредственной близости от здания медучреждения, сообщает иранский телеканал Press TV. Семьи с детьми, проходящими лечение, вынуждены находиться на улице. Персонал и родители экстренно перемещают маленьких пациентов в другое медицинское учреждение.

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Как следует из публикации, решение об эвакуации принято на фоне продолжающихся атак. Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило, что американские военные начали вторую за день волну ударов по иранской территории. По данным иранских СМИ, несколько ракет упали рядом с корпусом больницы, которая является специализированным центром для лечения онкологических заболеваний у детей.

Сообщается, что интенсивность взрывов вызвала панику и сильный страх у пациентов, особенно у детей, а также у их родственников. Власти связались с родителями и попросили их как можно скорее забрать детей из палат. Пациентов перевозят в другую клинику для продолжения лечения. Власти провинции Хузестан уточнили, что в общей сложности ударам подверглись четыре точки в окрестностях города.