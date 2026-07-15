Вторая волна ударов: США начали масштабную бомбардировку Ирана

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей официальной странице в социальной сети X объявило о начале второй волны массированных авиаударов по военным объектам в Иране.

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«В 15:00 по восточному времени силы США начали операцию по нанесению второй сегодняшней волны ударов по Ирану», — сообщается в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США на его странице в социальной сети X.

Американские военные подчеркнули, что целями новой серии налетов стали объекты военной инфраструктуры, используемые Тегераном для создания угроз свободному транзиту судов через Ормузский пролив.

В американском ведомстве отметили, что Ормузский пролив является международной водной артерией, имеющей жизненно важное значение для глобальной торговли, и Пентагон намерен принудить Иран к ответственности по прямому распоряжению Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с прессой по прибытии в штат Пенсильвания заявил, что не любит ставить крайних сроков в вопросах расширения военных операций против Исламской Республики. Трамп лишь подчеркнул, что иранскому руководству «следует вести себя должным образом», уклонившись от ответа на вопросы о возможных сроках нанесения ударов по критической инфраструктуре.

В свою очередь, спикер однопалатного парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в своем аккаунте в Telegram обратился к нации, отметив, что любые решения о войне или переговорах принимаются исключительно новым верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи, исходя из национальных интересов. Галибаф добавил, что путь Ирана заключается в следовании указаниям преемника и разумном использовании всех оборонных и дипломатических возможностей.