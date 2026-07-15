Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва в России
Весенний призыв на военную службу в Вооружённые силы России завершён, в войска направлены 141 тыс. новобранцев.
Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве отметили, что призыв проводился в соответствии с указом президента России от 29 декабря 2025 года.
Оповещение граждан осуществлялось в том числе с помощью электронных повесток, сведения о которых вносились в общедоступный реестр.
Большинство призывников направлены в учебные соединения и воинские части, где им предстоит освоить современную военную технику и получить военно-учётную специальность.
Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывников не будут направлять для прохождения службы в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.