Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва в России

Весенний призыв на военную службу в Вооружённые силы России завершён, в войска направлены 141 тыс. новобранцев.

Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что призыв проводился в соответствии с указом президента России от 29 декабря 2025 года.

Оповещение граждан осуществлялось в том числе с помощью электронных повесток, сведения о которых вносились в общедоступный реестр.

Большинство призывников направлены в учебные соединения и воинские части, где им предстоит освоить современную военную технику и получить военно-учётную специальность.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывников не будут направлять для прохождения службы в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.