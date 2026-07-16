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Минобороны Великобритании сообщило о начале поставок Украине стволов для артиллерии

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Великобритания начала поставлять Украине стволы для артиллерийских орудий. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства на своем сайте.

Минобороны Великобритании сообщило о начале поставок Украине стволов для артиллерии
© Global Look Press
«Украине передается первая партия из 150 артиллерийских стволов британского производства для укрепления обороноспособности страны. Поставка осуществляется в рамках контракта стоимостью 61 миллион фунт стерлингов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что поставляемые стволы калибра 105 мм и 155 мм производятся на предприятии Sheffield Forgemasters в Шеффилде.

13 июля Украина и девять стран Европы (Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания) договорились о создании коалиции по противоракетной обороне. Как утверждается, коалиция будет носить исключительно оборонительный характер и дополнит существующие системы в этой сфере.