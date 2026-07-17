Что известно об отражении ночной массированной атаки дронов ВСУ на регионы РФ

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 243 украинских дрона самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отражение атак шло в течение 12 часов - в период с 20:00 мск 16 июля до восьми часов утра 17 июля.

В сводке ведомства названы 12 регионов РФ, над которыми отработала по целям ПВО, а также акватории Азовского и Черного морей.

Так, дроны были сбиты над приграничными Белгородской, Брянской и Курской областями. Кроме того, часть БПЛА перехватили над Воронежской, Калужской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, а также над Краснодарским и Ставропольскими краями и Крымом.

Ранее этой ночью сразу в пяти регионах РФ объявляли угрозу еще и ракетной атаки. В Самаре, где также поступил аналогичный сигнал, временно приостановили движение общественного транспорта, кроме метро.

Угроза атаки БПЛА была объявлена и в Сочи в начале ночи. В пяти районах Ростовской области отразили массированный налет дронов.

Пока что данных о разрушениях на земле и о пострадавших не поступало.