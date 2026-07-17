Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 13,5 годам заочно гражданина Республики Колумбия Бурбано Арготии Хулио Цезаря по уголовному дел об участие наемника в вооруженном конфликте. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, 40-летний осужденный воевал в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских военнослужащих с 29 июля 2023 года по 26 января 2026 года. Он служил в составе 17-й отдельной танковой бригады ВСУ. За этот период Цезарь получил гонорар в размере 2,674 миллиона рублей.

Рассмотрение уголовного дела проходило в отсутствии подсудимого, поскольку он находится в международном розыске.

Ранее стало известно, что на Украине пропали без вести 502 колумбийских наемника. Уточняется, что ВСУ официально объявили пропавшими без вести 446 из них. Еще о 56 случаях сообщили родственники колумбийцев, которые потеряли связь с родными.