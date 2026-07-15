В Польше совместными усилиями военных из стран Европы, США, Австралии и Новой Зеландии развернут крупный тренировочный лагерь для подготовки младших командиров ВСУ.

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Как отмечает газета The Australian, австралийские инструкторы прибыли сюда, чтобы научить украинцев "как больше убивать русских".

«Важно помнить, что австралийцы обучают украинцев с единственной целью — помочь им выжить и научиться лучше убивать русских», — констатировал командующий австралийским контингентом полковник Питер Аллан в беседе с обозревателем издания.

При этом иностранные офицеры признают крайнюю нехватку материальной базы. Как рассказал руководитель программы обучения майор Фрэнк, из-за тотального дефицита винтовок им даже пришлось полностью отменить курсы подготовки снайперов. Кроме этого майор был вынужден признать, что несмотря на высокую интенсивность тренировок, около 30 процентов проходящих обучение украинцев «погибнут еще до Рождества».

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще в 2023 году делал жесткое заявление в ответ на публичные реплики украинских политиков о необходимости "уничтожать как можно больше русских". В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Песков подчеркивал тогда, что подобные угрозы не останутся без ответа.