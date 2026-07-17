Армия Израиля нанесла серию ударов по жилым кварталам Газы

Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня, израильская армия нанесла серию ударов по жилым кварталам сектора Газа, в результате которых погиб один палестинец и ещё шестеро человек получили ранения. Об этом сообщают местные медицинские и информационные источники, фиксирующие эскалацию насилия с 10 октября 2025 года.

По данным представителей сферы здравоохранения, израильский беспилотник атаковал квартиру на улице Ярмук в центре города Газа: там погиб Мухаммад Тайсир Убейд, а ранения получили шесть мирных жителей, включая женщин и детей. Дополнительно управляемая ракета поразила жилой дом на улице Муассасат в западной части города, однако в этом случае обошлось без пострадавших.

Параллельно израильские военные подвергли артиллерийскому обстрелу восточную часть района Туффах и город Джабалия на севере анклава. Бронетехника также временно продвинулась в районе 16-й улицы в населённом пункте Карара к северу от Хан-Юнуса, открыв интенсивный огонь перед последующим отступлением.

На юге сектора Газа артиллерия и корабли ВМС Израиля обстреляли западные окраины Рафаха и побережье Хан-Юнуса, где расположены палаточные лагеря перемещённых лиц.

«По данным медицинских источников, с 10 октября 2025 года Израиль продолжает нарушать действующий режим прекращения огня», — отмечается в сводках местных служб здравоохранения, описывающих последствия ударов по гражданским объектам.

Сектор Газа остаётся зоной повышенной напряжённости, где любые военные манёвры или обстрелы напрямую затрагивают густонаселённые жилые массивы и лагеря беженцев. Режим прекращения огня, призванный стабилизировать обстановку, регулярно подвергается испытаниям: стороны взаимно обвиняют друг друга в провокациях.