В среду, 15 июля, в Минобороны России сообщили об успешных операциях ВС РФ под Константиновкой и на добропольском направлении. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Удары «Ланцетов» на добропольском направлении

Российские операторы беспилотников «Ланцет» из состава морской пехоты уничтожили технику ВСУ на добропольском направлении. В Минобороны рассказали, что под удар попали бронированные машины и грузовой транспорт.

Уничтоженная техника использовалась для подвоза личного состава и боеприпасов к передовым позициям ВСУ. Точечные удары наносились по движущимся и стационарным объектам на значительном удалении от линии соприкосновения.

Обстановка под Красным Лиманом

Расчет самоходной установки «Мста-С» ликвидировал замаскированную позицию и артиллерийское орудие ВСУ на краснолиманском направлении. Координаты объекта в лесу были получены с помощью разведывательного беспилотника «Суперкам», сообщили в Минобороны РФ.

Артиллеристы оперативно выехали на огневую позицию и выполнили серию точных залпов. В результате орудие вместе с боекомплектом было уничтожено.

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Удар по ВСУ под Константиновкой

Российские операторы беспилотников ликвидировали пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в пригороде Константиновки. Замаскированный объект находился в подвале полуразрушенного здания в Алексеево-Дружковке, заявили в Минобороны.

Для гарантированного поражения цели использовались современные дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. Прямые попадания полностью вывели оборудование из строя.

Ликвидация цели в Краматорске

В Краматорске операторы беспилотников «Южной» группировки войск уничтожили крупный грузовой автомобиль ВСУ с полуприцепом. Машина использовалась украинскими силами для перевалки и распределения материальных средств в тылу, сообщили в Минобороны.

По цели были нанесены точечные удары двумя беспилотниками. Транспортное средство было уничтожено вместе с имуществом ВСУ, что нарушило снабжение передовых частей на этом направлении.

Операция в Запорожской области

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» ликвидировали укрепленные огневые позиции и солдат ВСУ в Запорожской области. Цели в лесополосах были обнаружены операторами беспилотников «Орлан», заявили в Минобороны.

Артиллеристы нанесли серию ударов, разрушив укрытия и остановив транспорт ВСУ, доставлявший боеприпасы к переднему краю.

«Град» в Днепропетровской области

Российские реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» нанесли удар по местам скопления резервов украинских сил в Днепропетровской области. Координаты лесных укрытий были переданы расчетами воздушной разведки, сообщили в Минобороны РФ.

В результате залпа реактивных снарядов были поражены подготовленные к переброске группы ВСУ и их укрытия. Удар сорвал планы по усилению передовых позиций украинских сил, подчеркнули военные.