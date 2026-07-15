Новости СВО сегодня: удары «Ланцетов» и ликвидация цели в Краматорске
В среду, 15 июля, в Минобороны России сообщили об успешных операциях ВС РФ под Константиновкой и на добропольском направлении. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.
Удары «Ланцетов» на добропольском направлении
Российские операторы беспилотников «Ланцет» из состава морской пехоты уничтожили технику ВСУ на добропольском направлении. В Минобороны рассказали, что под удар попали бронированные машины и грузовой транспорт.
Уничтоженная техника использовалась для подвоза личного состава и боеприпасов к передовым позициям ВСУ. Точечные удары наносились по движущимся и стационарным объектам на значительном удалении от линии соприкосновения.
Обстановка под Красным Лиманом
Расчет самоходной установки «Мста-С» ликвидировал замаскированную позицию и артиллерийское орудие ВСУ на краснолиманском направлении. Координаты объекта в лесу были получены с помощью разведывательного беспилотника «Суперкам», сообщили в Минобороны РФ.
Артиллеристы оперативно выехали на огневую позицию и выполнили серию точных залпов. В результате орудие вместе с боекомплектом было уничтожено.
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Удар по ВСУ под Константиновкой
Российские операторы беспилотников ликвидировали пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в пригороде Константиновки. Замаскированный объект находился в подвале полуразрушенного здания в Алексеево-Дружковке, заявили в Минобороны.
Для гарантированного поражения цели использовались современные дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. Прямые попадания полностью вывели оборудование из строя.
Ликвидация цели в Краматорске
В Краматорске операторы беспилотников «Южной» группировки войск уничтожили крупный грузовой автомобиль ВСУ с полуприцепом. Машина использовалась украинскими силами для перевалки и распределения материальных средств в тылу, сообщили в Минобороны.
По цели были нанесены точечные удары двумя беспилотниками. Транспортное средство было уничтожено вместе с имуществом ВСУ, что нарушило снабжение передовых частей на этом направлении.
Операция в Запорожской области
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» ликвидировали укрепленные огневые позиции и солдат ВСУ в Запорожской области. Цели в лесополосах были обнаружены операторами беспилотников «Орлан», заявили в Минобороны.
Артиллеристы нанесли серию ударов, разрушив укрытия и остановив транспорт ВСУ, доставлявший боеприпасы к переднему краю.
«Град» в Днепропетровской области
Российские реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» нанесли удар по местам скопления резервов украинских сил в Днепропетровской области. Координаты лесных укрытий были переданы расчетами воздушной разведки, сообщили в Минобороны РФ.
В результате залпа реактивных снарядов были поражены подготовленные к переброске группы ВСУ и их укрытия. Удар сорвал планы по усилению передовых позиций украинских сил, подчеркнули военные.