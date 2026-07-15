Пентагон впервые за 20 лет засекретил отчет по программе F-35

Министерство обороны США впервые более чем за 20 лет заблокировало публикацию ежегодного отчета по программе производства истребителей F-35. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Управление по подотчетности правительства (GAO) при Конгрессе.

По словам представителя GAO, ведомство ежегодно с 2005 года освещает процесс закупок F-35 по требованию Конгресса. Однако в текущем году в ходе проверок «была обнаружена конфиденциальная информация, не подлежащая разглашению», что стало причиной блокировки отчета. Согласно изданию, это первый подобный случай за всю историю проведения обязательных проверок программы.

Ранее стало известно, что президент США ДональдТрамп может сообщить своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности снять запрет на продажу Турции американских истребителей F-35, который ввел сам.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN раскритиковал планы президента США. Он обвинил Анкару в территориальных претензиях и желании вернуть Османскую империю, добавив, что в случае получения самолетов страна использует их для агрессии.