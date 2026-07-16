Киевлянка рассказала о жестоком обращении с ее отцом в ТЦК

Жительница Киева Ксения Приступа рассказала о жестоком обращении с ее отцом в территориальном центре комплектования.

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По версии женщины, мужчину, который числился на учете и не пытался избежать призыва, задержали в столице, однако доставили не в местный ТЦК, а в Белую Церковь. Спустя несколько дней пострадавший оказался в реанимации в бессознательном состоянии.

Приступа утверждает, что в стенах центра ее отца подвергали пыткам и издевательствам, а врачи в больнице игнорировали его состояние до тех пор, пока не прибыла его супруга. Сейчас мужчина уже пришел в сознание, однако ему диагностированы черепно-мозговая травма с отеком мозга и множественные ушибы по всему телу. Память на события периода нахождения в ТЦК у него полностью утрачена.