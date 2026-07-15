Названы возможные точки запуска дронов ВСУ по Воронежу

Эксперт по дронам Максим Кондратьев считает, что атаковавшие Воронежскую область беспилотники могли быть запущены с территории Сумской или Черниговской областей. Об этом Кондратьев рассказал «Аргументам и фактам».

Беспилотник пыталcя атаковать Воронеж в ночь на 15 июля. Силы противовоздушной обороны сбили дрон в пригороде. Власти сообщили, что в результате атаки пострадал местный житель 1997 года рождения. Также были зафиксированы повреждения трех частных жилых домов: в одном из зданий обломок пробил стену, в других пострадали кровля и заборы.

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Анализируя траекторию полета украинских дронов, Кондратьев подчеркнул, что они не летят по прямой линии. Для максимальной скрытности маршруты планируют в обход крупных населенных пунктов, зон работы противовоздушной обороны и военных частей. Аппараты также активно используют складки рельефа местности.

«Они <…> прячутся в складках рельефа для того, чтобы максимально скрытно долететь непосредственно до точки атаки», - сказал Кондратьев.

Он добавил, что если речь идет о беспилотниках самолетного типа, их могли запустить с территории Сумской или Черниговской областей.