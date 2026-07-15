Российский подводный флот обеспечил ВМФ место в мировой тройке

Военно-морской флот России занял третье место в рейтинге сильнейших флотов мира, уступив только военно-морским силам Китая и США. Такой результат приводит американское издание The National Interest.

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Авторы подчеркивают, что позиции участников определялись не простым подсчетом кораблей. В основу рейтинга положен показатель True Value Rating — его точнее переводить как индекс реальной ценности или боевой значимости флота, а не его денежной стоимости. Методика учитывает количество и типы кораблей, их возраст и уровень модернизации, вооружение, возможности материально-технического обеспечения, подготовку личного состава и способность проводить продолжительные операции вдали от баз.

По оценке The National Interest, в составе ВМФ России насчитывается 283 боевых корабля различных классов. Однако главным преимуществом российского флота издание называет не общую численность, а подводную составляющую. Именно стратегические и многоцелевые атомные подлодки обеспечивают значительную часть его ударного потенциала.

Стратегические ракетоносцы позволяют России сохранять морской компонент ядерной триады. Многоцелевые субмарины предназначены для борьбы с кораблями и подлодками вероятного противника, нанесения ударов по наземным объектам и сопровождения стратегических ракетоносцев. Такое сочетание делает подводный флот ключевым инструментом сдерживания и проецирования силы.

Еще одной особенностью ВМФ России авторы называют его географическую раздробленность. Стране необходимо одновременно поддерживать боеготовность сил на четырех основных морских направлениях. Корабли распределены между Северным, Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами. Отдельные задачи также выполняет Каспийская флотилия.

Подобное размещение требует значительных ресурсов, развитой системы базирования и постоянного поддержания логистики. При этом силы разных флотов не всегда можно быстро перебросить с одного направления на другое из-за больших расстояний и географических ограничений.

Несмотря на это, Россия сохраняет один из крупнейших военно-морских флотов мира. Его боевые возможности поддерживаются за счет подводных лодок, ракетного вооружения и обновления отдельных классов кораблей.

The National Interest отмечает, что по совокупности возможностей российский флот пока уступает американскому и китайскому. США сохраняют преимущество в авианосных силах, глобальной системе баз и способности проводить крупные операции практически в любой точке мира. Китай, в свою очередь, располагает многочисленным и быстро растущим флотом, который регулярно пополняется новыми кораблями.

При этом третье место России авторы считают устойчивым. Даже при наличии ограничений и необходимости распределять силы между несколькими удаленными морскими театрами российский ВМФ остается одним из наиболее мощных в мире благодаря подводной составляющей, ракетным возможностям и стратегической роли в системе ядерного сдерживания.