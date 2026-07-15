В России заявили о ежедневных ударах ВСУ по детям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно бьют по детским площадкам и автобусам с детьми.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, чьи слова приводит ТАСС.

«Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно бьет по детским площадкам, ежедневно бьет по автобусам, где едут дети, в том числе и белорусские дети в Брянске», — сказала она.

По ее словам, каждый факт удара фиксирует аппарат омбудсмена, после чего отправляет в международные структуры.

Ранее ВСУ ударили дронами по автобусу с детьми в Брянской области. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. В автобусе в момент атаки находились 44 человека, среди них 28 детей. Одна женщина не выжила, еще восемь человек, включая шесть детей, пострадали.

Помимо того, в Белгородской области украинские войска ударили по пассажирскому автобусу, где среди пострадавших было трое детей.