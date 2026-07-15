ВС РФ поразили объекты инфраструктуры в Сумах

ВС РФ нанесли удар по объектам инфраструктуры в Сумах. Как сообщает «Известия», об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

В украинских СМИ уточнили, что удар российским беспилотником «Ланцет» пришелся по заправке «Маршал» в городе Сумы. АЗС получила повреждения, там начался крупный пожар.

Отмечается, что 15 июля ВС РФ также атаковали газовую компрессорную станцию в Днепропетровской области. Кроме того, были нанесены удары по местам сборки и хранения БПЛА в Одессе.

ВС России ударили по инфраструктуре Славянска

Напомним, что 14 июля Минобороны РФ заявило об атаке по логистическому центру в порту Южный в Одесской области. Кроме того, были поражены 12 грузовиков и бензовоз, которые перевозили военные грузы и топливо для ВСУ.