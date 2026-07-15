Российские военнослужащие продолжают развивать успешное наступление на Константиновском направлении, планомерно зажимая группировку противника и продвигаясь к ключевому оборонительному рубежу. На пути к Краматорску подразделения ведут зачистку освобожденных районов от разрозненных групп противника, которым украинское командование запретило отступать.

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Об этом рассказал командир батальона 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Моздок» в видеозаписи, опубликованной на официальной странице Минобороны России в Telegram.

«Мы развиваем свое наступление, чтобы противника обрезать и поскорее подойти к Краматорску», — сообщил комбат.

Он пояснил, что у оставшихся в блокированном городе мелких формирований ВСУ нет возможности вырваться из окружения, и единственным выходом для них остается сдача в плен.

В ходе зачисток российские бойцы регулярно сталкиваются с иностранными наемниками, воюющими на стороне Киева. Офице рассказал, что на позициях были обнаружены документы и государственный флаг ликвидированного боевика из Великобритании. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Октябрь были выявлены подразделения польских наемников. Их присутствие удалось раскрыть благодаря одному из российских военнослужащих, который в советское время проходил срочную службу в Польше и смог на слух идентифицировать польскую речь в радиоперехвате, после чего по позициям иностранцев был нанесен точный артиллерийский удар.

Российский офицер также сообщил о фактах целенаправленных ударов украинских беспилотников по мирному населению. По его словам, операторы тяжелых квадрокоптеров R-18 целенаправленно разрушали жилые дома с гражданскими лицами в освобождаемых районах. Для прекращения ударов по приказу командования полка в воздух были подняты дроны-перехватчики, оперативно уничтожившие вражескую технику. Параллельно с боевой работой военнослужащие оказывают гуманитарную помощь оставшимся в зоне боевых действий мирным жителям, обеспечивая их медикаментами, продуктами питания и предметами первой необходимости.