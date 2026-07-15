«Контрдроновая борьба»: как ВС РФ уничтожают «ждунов» противника

Вооруженные силы Украины активно применяют «дроны-ждуны» против мирного населения в Запорожской области. Однако есть несколько способов противодействовать этому, рассказал aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Ранее стало известно, что ВСУ, пытаясь любой ценой сдержать продвижение российских войск, стягивают в Запорожскую область элитные подразделения и сделали ставку на террор мирных жителей. Украинские беспилотники приземляются вдоль основных трасс и ждут машины, в том числе бензовозы и молоковозы, чтобы их атаковать.

По словам Владимира Рогова, пока самым доступным способом защиты для водителей остается личное стрелковое оружие и поражение дронов в момент их подъема.

«Прямого противодействия пока нет, кроме тотального вооружения водителей-перевозчиков и уничтожения дрона в момент, когда он поднимается на небольшой скорости», — пояснил Рогов.

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При этом эксперт отметил, что нужна также «контрдроновая борьба и определение мест взлета» беспилотников, и «это не какая-то сверхзадача». Сложнее, но также вполне возможно, противодействовать, если запуск дронов происходит с «матки» — тяжелого коптера.

«Если сначала идет оператор, а потом «матка» — тяжелый коптер типа «Бабы Яги», — и уже с него производится запуск дронов, то здесь два этапа: надо сначала определить, где эта «матка», а потом уже, откуда она управляется», — пояснил он.

Напомним, что ранее украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус. В транспортном средстве находились девять пассажиров и два водителя — все они успели покинуть салон, никто не пострадал.