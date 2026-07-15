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«Контрдроновая борьба»: как ВС РФ уничтожают «ждунов» противника

Алиса Селезнёва

Вооруженные силы Украины активно применяют «дроны-ждуны» против мирного населения в Запорожской области. Однако есть несколько способов противодействовать этому, рассказал aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Контрдроновая борьба»: как ВС РФ уничтожают «ждунов» противника
© РИА Новости

Ранее стало известно, что ВСУ, пытаясь любой ценой сдержать продвижение российских войск, стягивают в Запорожскую область элитные подразделения и сделали ставку на террор мирных жителей. Украинские беспилотники приземляются вдоль основных трасс и ждут машины, в том числе бензовозы и молоковозы, чтобы их атаковать.

По словам Владимира Рогова, пока самым доступным способом защиты для водителей остается личное стрелковое оружие и поражение дронов в момент их подъема.

«Прямого противодействия пока нет, кроме тотального вооружения водителей-перевозчиков и уничтожения дрона в момент, когда он поднимается на небольшой скорости», — пояснил Рогов.

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При этом эксперт отметил, что нужна также «контрдроновая борьба и определение мест взлета» беспилотников, и «это не какая-то сверхзадача». Сложнее, но также вполне возможно, противодействовать, если запуск дронов происходит с «матки» — тяжелого коптера.

«Если сначала идет оператор, а потом «матка» — тяжелый коптер типа «Бабы Яги», — и уже с него производится запуск дронов, то здесь два этапа: надо сначала определить, где эта «матка», а потом уже, откуда она управляется», — пояснил он.

Напомним, что ранее украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус. В транспортном средстве находились девять пассажиров и два водителя — все они успели покинуть салон, никто не пострадал.