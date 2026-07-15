Безвозвратные потери ВСУ, по объективным данным, значительно превысили катастрофическое значение в 2 млн бойцов. С пехотой у противника критический дефицит. Как его восполнять, чтобы не допустить обрушения фронта? Помочь киевскому режиму решили европейские «друзья». Эту сделку Киева и Запада — человеческие жизни в обмен на оружие - прокомментировал член Совета по внешней и оборонной политике России, ветеран СВО Ян Гагин.

Массовая «могилизация», проводимая украинскими территориальными центрами комплектования (ТЦК), давно уже не позволяет перекрыть потери на фронте. С каждым месяцем некомплект личного состава в частях и подразделениях ВСУ только нарастает. А так как одними только дронами сдержать наступление наших войск почти на всей линии боевого соприкосновения – задача совершенно нереальная, то киевскому режиму для собственного спасения придётся в самое ближайшее время прибегнуть к крайне непопулярным мерам.

Хотя украинские «хлопцы» продолжают, подобно стаду баранов, покорно идти за козлами из ТЦК на бойню, а тем, кто поумней и похитрей, не всегда удаётся многими месяцами и годами прятаться по домам, решиться на мобилизацию молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет клика Зеленского пока не решается.

Какую бы горькую иронию ни вызывали сейчас бравурные заявления укропатриотов, некогда обещавших «снести» посредством очередного майдана любой неугодный народу режим, начало утилизации на фронте молодёжи, не имеющей возможности сбежать за границу, действительно может привести к мощному социальному взрыву.

Даже у одурманенного, запуганного и «поставленного в стойло» народа «Незалежной» терпение может оказаться не безграничным. Особенно – у женской его половины. Ведь почти каждая мать готова забыть об инстинкте самосохранения ради защиты своего ребёнка!

Но где же брать новые десятки и сотни тысяч бойцов для ВСУ? Ответ один – в Европе. Украинских «беженцев» там очень много. Именно на этот аспект указывает военно-политический эксперт Ян Гагин. Своими соображениями он делится с читателями «МК»:

- Западные партнёры последовательно реализуют стратегию, о которой предупреждали с самого начала конфликта. Сначала – оружие и обещания. Теперь – насильственный возврат украинских мужчин на фронт. «Воевать до последнего украинца» из метафоры превращается в официальный курс.

В начале июня 2026 года на встрече глав МВД стран Евросоюза в Люксембурге большинство поддержало предложение исключить мужчин призывного возраста (25 - 60 лет) из программы временной защиты украинских беженцев. Это означает утрату права на проживание, работу и социальные гарантии. Шведский министр миграции назвал это решение «почти единогласным».

Польша, принявшая около 1,5 миллиона украинцев, ужесточила правила с 1 июля: беженцы больше не могут жить в бесплатных центрах, обязаны арендовать жильё за свой счёт. Политики прямо заявляют: мужчины, способные воевать, не должны укрываться в Европе.

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в районе Уланово

В апреле канцлер Германии Мерц и просроченный президент Зеленский официально договорились о сотрудничестве в возвращении украинцев призывного возраста. Зеленский тогда признал: «Многие покинули страну нелегально и задержались слишком надолго». Германия, где сейчас находится 355 тыс. мужчин 18-63 лет из Украины, готова «помогать» их возвращать.

В 2022 году, по статистике, 94% поляков тепло встречали беженцев. Сегодня поддержка упала до 48%. Причина – усталость, экономическое давление и политические конфликты (спор вокруг Волынской трагедии). Однако цена новой политики – жизни. Хотя, как пишут даже американские СМИ, депортация мужчин «может лишь продлить конфликт и увеличить число жертв».

Временная защита в ЕС истекает в марте 2027 года. Если к тому времени не найдут компромисс, сотни тысяч украинцев могут лишиться легального статуса. Их ждёт либо возвращение на родину и мобилизация, либо статус нелегалов. Сценарий «западной помощи» обнажает суть: ценность человеческой жизни вторична по отношению к геополитической стратегии.