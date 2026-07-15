Зеленский высказался о производстве ракет для Patriot на Украине

Для Киева важно, чтобы производство ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Partiot на Украине стало реальностью.

Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Очень важно, чтобы на этом пути у наших сторон, у наших команд все получилось. И ракеты для Patriot с маркировкой "Made in Ukraine" ("произведено на Украине" — прим. «Ленты.ру») как можно скорее стали реальностью», — сказал он, выступая на праздновании Дня украинской государственности в Киеве.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение предоставить Украине право на производство боеприпасов для Patriot, назвав его историческим.

Глава Белого дома 8 июля заявил, что США выдаст Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. При этом советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов заявлял, что в реальности у страны будут проблемы с производством боеприпасов.