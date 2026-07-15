В Херсонской области из-за атак ВСУ за сутки погиб человек

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Мирная жительница погибла, еще шесть человек пострадали за сутки в результате атак со стороны ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Алешках удар БПЛА по жилому сектору унес жизнь женщины 1956 г. р. В Малой Лепетихе Великолепетихского МО при атаке беспилотника ранения получила женщина 1969 г. р. Госпитализирована в Нижнесерогозскую ЦРБ. На 493-м километре трассы Р-280 "Новороссия" удар БПЛА по грузовому автомобилю привел к ранению трех мужчин. Помощь оказана на месте. В Таврийске Новокаховского ГО в результате атаки БПЛА пострадал мужчина 1976 года рождения. Госпитализирован в Новокаховскую ЦГБ. В Горностаевке удар беспилотника ранил мужчину 1970 года рождения. Доставлен в Нижнесерогозскую ЦРБ", - перечислил он в Telegram-канале.

По информации Сальдо, в результате украинских атак повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Антоновке, Великой Благовещенке, Великих Копанях, Гладковке, Каменке, Каховке, Новой Каховке, Новотроицком, Петропавловке, Рубановке, Скадовске, Юбилейном и Чаплинке.