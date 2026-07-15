Над регионом России уничтожили высокоскоростную воздушную цель

Над Воронежской областью была уничтожена высокоскоростная воздушная цель. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в Telegram.

Губернатор сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.

«Дежурными силами противовоздушной обороны в небе над одним из районов на юге Воронежской области была обнаружена и уничтожена высокоскоростная воздушная цель», — написал Гусев. Тип вооружения он не раскрыл.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

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