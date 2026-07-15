Стало известно о расколе внутри НАТО из-за военных расходов
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Канады Марк Карни олицетворяют две противоположные точки зрения внутри альянса относительно того, как следует использовать увеличенные оборонные расходы.
Об этом сообщает журнал Foreign Policy.
Рютте выступает за то, чтобы увеличение оборонных расходов помогло сохранить активную роль США в европейской безопасности. По его мнению, закупка американского вооружения должны стать сигналом для Вашингтона о готовности Европы брать на себя больше ответственности в рамках альянса. Такой подход так же поддерживает британский премьер Кир Стармер.
Карни, напротив, считает, что страны НАТО должны развивать собственные возможности, чтобы снизить зависимость от США и подготовиться к возможному сокращению американского военного присутствия в Европе. Его позицию разделяет президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО ведут реальную подготовку к военному столкновению с Москвой. Он отметил, что главная задача стран Североатлантического альянса и Европейского союза заключается в том, чтобы добиться стратегического поражения России.