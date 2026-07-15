Киеву пообещали жесткий ответ за убийство иеродиакона Нифонта

Киев получит жесткий ответ за убийство принудительно мобилизованного иеродиакона Нифонта. Об этом заявил News.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Ранее стало известно, что принудительно мобилизованный в Свитязском Петропавловском монастыре канонической Украинской православной церкви иеродиакон Нифонт был убит одним из заградительных отрядов вооруженных сил Украины при попытке избежать участия в военных действиях.

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов констатировал, что монах просто «не хотел убивать», так как его дело — «молитва, а не война».

«За этим преступлением стоят конкретные люди — те, кто отдал приказ, и те, кто нажал на спусковой крючок. Они ответят за это перед Богом и перед людьми. И ответ будет жестким», — уверен парламентарий.

Он выразил глубокие соболезнования братии Свитязского Петропавловского мужского монастыря и подчеркнул, что «возмездие неизбежно».

«Никто не уйдет от ответа за кровь невинных. И чем дальше киевский режим будет заходить в своем безумии, тем тяжелее будет его падение», — резюмировал Иванов.

Напомним, что официальный Киев ранее организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на священнослужителей и прихожан. Так, осенью 2022 года Служба безопасности Украины провела серию обысков в епархиях канонической Украинской православной церкви, в том числе в Киево-Печерской лавре.

Заградительный отряд ВСУ убил насильно мобилизованного священника

В 2023-м суд разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. А летом 2024 года на Украине приняли закон, позволяющий запретить деятельность Украинской православной церкви в стране.