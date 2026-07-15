Великобритания проведет масштабные учения для отражения «гибридных атак»

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Власти Великобритании готовятся провести в 2027 году крупнейшие за последние десятилетия оборонные учения. Как сообщает Reuters, их главной задачей станет проверка готовности страны к гибридным угрозам, включая кибератаки, диверсии на объектах критической инфраструктуры и кампании по дезинформации.

По словам главного секретаря премьер-министра Даррена Джонса, в маневрах примут участие сотни высокопоставленных чиновников и министров. Сценарий учений не раскрывается, однако известно, что они будут дополнять кризисные тренировки НАТО.

Одновременно британские власти намерены рекомендовать жителям создавать запасы продуктов, воды и медикаментов на случай чрезвычайных ситуаций. По прогнозам правительства, масштабная кибератака может привести к перебоям с электроэнергией, связью, водоснабжением и работой магазинов.

Параллельно Лондон обновил перечень национальных угроз, включив в него новые риски, связанные с кибербезопасностью и устойчивостью критической инфраструктуры. До конца года также планируется запустить общенациональную информационную кампанию, которая научит граждан готовиться к различным чрезвычайным ситуациям — от природных катастроф до киберинцидентов, передает агентство.

Ранее портал Euronews сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон 13 июля примет у себя лидеров стран «коалиции желающих». Во время встречи по меньшей мере 25 глав государств и правительств будут обсуждать поддержку Украины. По информации издания, союзники намерены «укрепить» единство и сотрудничество ради поддержки Киева.