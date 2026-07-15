Над регионом РФ сбили больше 110 дронов ВСУ

За прошедшие сутки в небе над Брянской областью было уничтожено 112 беспилотников ВСУ, сообщил в среду врио губернатора региона Егор Ковальчук.

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В сообщении уточняется, что за прошедший день в небе над Брянской области силами МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте, подразделениями ПВО Минобороны России, спецподразделениями Росгвардии по региону и мобильно-огневыми группами "БАРС-Брянск" было уничтожено 112 вражеских беспилотников самолетного типа.

Другие подробности не приводятся, информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в Курской области сбили 105 беспилотников ВСУ.