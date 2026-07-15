Колоссальные успехи ВС РФ на северной части фронта все больше привлекают внимание аналитиков, однако наиболее тяжелые сутки были на юге. Как сообщает «Царьград», ВСУ продолжают накаты в попытке перевести населенные пункты в «серую зону».

Попытки продать Западу очередную «победу»

В последние недели внимание аналитиков приковано к двум участкам фронта. В первую очередь это центральное направление. Там продвижение идет не быстро, поскольку противник задействовал огромные силы, а укрепления ВСУ готовили еще с 2014 года.

Второй интересующий экспертов участок — северная часть фронта. В последнее время все больше внимания привлекают харьковское и сумское направление, где у ВС РФ имеются колоссальные успехи — бойцы все ближе к окраинам Сум и Харькова. Битва за последний, по оценке военнослужащих, может стать не только самой тяжелой, но и решающей.

Однако одна из самых тяжелых ситуаций возникла на южной части фронта. Противник задействовал там не только мобилизованных и наемников, но и подготовленные стратегические резервы. ВСУ пытаются вклиниться в оборону российских военных.

Главные усилия украинской армии, судя по всему, сосредоточены на ряде участков. Первое направление — это «частично изолированное» укрепление ВС РФ в лесополосе южнее Калиновского. Второе — позиции в лесополосах южнее и юго-восточнее Березово. Также ВСУ пробиваются в район Новогеоргиевки и сектор Малиевка — Вороное.

Главный ударный кулак Киева — полк «Скала». Украинская сторона уже несколько раз заявляла о якобы полном возвращении всех населенных пунктов в Днепропетровской области, однако каждый раз бездоказательно. Как отмечает координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, верить словам представителей «Скалы» нельзя, поскольку пока все выглядит как попытка «продать» Западу очередную «победу».

«Такая пропаганда рассчитана не на тех, кто каждый день смотрит карту и сравнивает изменения по лесополосам, посадкам и отдельным опорникам. Она рассчитана на читателя, который пробежал глазами заголовок: "Украина освободила Днепропетровскую область" — и пошел дальше», — заявил Лебедев.

Внутренняя причина для таких заявлений — попытка хоть немного восстановить репутацию, которую они сами же и опорочили скандалами из-за небоевых потерь, пыток в тылу, мятежей, убийств и похищения людей.

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Тяжелые сутки

Как отметил военный обозреватель Дмитрий Дегтярев, последние сутки на Южном фронте были тяжелыми. ВСУ продолжают накаты и попытки прорыва. В зоне ответственности группировки войск «Днепр» на западно-запорожском направлении продолжается отражение наступления. По словам эксперта, противнику якобы удалось перевести Приморское в «серую зону» и ненадолго заскочить в Плавни.

«Вернее, неправильно сказать — заскакивали. Они отбивали половину Плавней, доходили до центра села и давили на южную часть, пытаясь прорваться к Каменскому. И это была критическая точка. Но тут нам удалось контратакой вернуть контроль над Плавнями и ликвидировать там присутствие ВСУ», — заявил он.

Также ВСУ попытались с наката ворваться на позиции ВС РФ в районе Степногорска, который частично оказался в «серой зоне». Большая группа боевиков со стороны Веселянки пыталась прорвать узел обороны, однако весь взвод был уничтожен дронами почти за три минуты.

«Не хочу, конечно, забегать вперед, но кажется, что критическая фаза тут миновала. Она была, когда ВСУ очень сильно давили на Плавни, когда они прорывались к центру, когда мы откатились из большей части Степногорска — тогда казалось, что вот сейчас потеряем Плавни, откатимся к Каменскому, ну а на правом берегу удержаться не сумеем», — заявил Дегтярев.

Однако ВС РФ смогли стабилизировать фронт и даже контратаковать противника, постепенно отбрасывая его назад.