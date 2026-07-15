Евросоюз будет отказывать во временной защите военнообязанным украинцам с 2027 года

Страны Евросоюза в среду, 15 июля, решили, что с марта 2027 года временную защиту будут получать новые заявители с Украины только при условии выполнения ими воинской обязанности.

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Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

— Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине, — говорится в заявлении.

Для получения статуса новые заявители должны подтверждать выполнение воинской обязанности: это может быть штамп в паспорте от украинских пограничных органов о законном выезде из страны или документ, освобождающий от воинских обязанностей.

Параллельно Совет ЕС согласовал продление механизма временной защиты для украинских беженцев еще на год — с марта 2027 года до 4 марта 2028 года, уточняется в документе.

С 25 июня украинцы призывного возраста (от 23 до 60 лет) больше не смогут получить убежище в Дании, если у них нет официального освобождения от военной службы.

В июне в ирландском городе Корк местные власти начали процесс выселения украинских беженцев из гостиницы, где они проживали с 2022 года. Согласно информации портала, в пригороде Корка, Миддлтоне, в отеле Trabolgan Holiday Centre находилось много украинских беженцев. Теперь правительство уведомило жителей о необходимости готовиться к выселению «в ближайшие недели».