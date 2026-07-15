ЕС с 2027 года будет отказывать во временной защите военнообязанным украинцам

С 2027 года Евросоюз (ЕС) будет отказывать во временной защите гражданам Украины, являющимся военнообязанными. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что совет Евросоюза продлил схему временной защиты украинских беженцев до марта 2028 года, однако исключил из нее военнообязанных. По информации украинских СМИ, 26 июня Европейская комиссия представила предложение о продлении Директивы о временной защите для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Однако это не коснется тех, кто уклоняется от военной службы в Украине. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер подчеркнул, что Киев сам обратился к ЕС с просьбой лишить украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет права на временную защиту. Глава МВД Эстонии Эстонии Игорь Таро в свою очередь отметил, что у Киева наблюдается нехватка людей для фронта, поэтому украинские власти обратились в Евокомиссию с подобной просьбой. В настоящее время временную защиту в странах Европейского союза получают около 4,4 миллиона украинцев.