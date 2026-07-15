В Белгородской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека

БЕЛГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Шебекинский округ Белгородской области, в результате атак ранены два мирных жителя. Об этом сообщили в канале оперштаба региона в "Максе".

"В городе Шебекино в результате атак двух FPV-дронов на спецтехнику у мужчины осколочные ранения грудной клетки, лица, брюшной полости и ног. <...> В Шебекинском округе в селе Максимовка дрон нанес удар по автомобилю. Водитель самостоятельно обратился в Большетроицкую больницу", - говорится в сообщении.

Пострадавший в Шебекине в тяжелом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ. На месте атаки дрона ВСУ повреждена техника и одна машина. У мужчины, раненого в селе Максимовка, диагностировали осколочное ранение голени, для продолжения лечения он направлен в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частный дом, разрушена стена, повреждены окна и кровля. В Белгородском округе в результате атак дронов повреждены грузовой автомобиль, газовая труба на территории частного дома и машина, в Краснояружском округе - посечен забор частного дома.

Отмечается, что информация о последствиях уточняется.