Командование Вооруженных сил Украины, пытаясь любой ценой сдержать продвижение российских войск, стягивает в Запорожскую область элитные подразделения и иностранных наемников, а также делает ставку на террор. Что происходит на ореховском направлении, рассказал aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По словам Рогова, в ВСУ осознают, что Орехов является стратегическим «ключом к Запорожью», и стягивают сюда самые одиозные и мотивированные подразделения.

«Основное место гибели наемников-колумбийцев — это именно запорожский фронт. Там большое количество дроноводов: те же подразделения Мадьяра* (Роберт Бровди, более известный по позывному Мадьяр, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), одиозные нацистские формирования и прочие», — отметил Рогов.

При этом в прифронтовой полосе украинские войска развернули охоту на гражданскую инфраструктуру с помощью «дронов-ждунов», которые садятся у дорог и замирают в ожидании цели.

«Украинские дроны ждут фуры, бензовозы, водовозы, молоковозы — все, что обеспечивает жизнь. При появлении цели они внезапно взлетают. Скорость у них выше, чем у автомобиля, поэтому дрон догоняет практически любую машину», — пояснил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, стремясь создать невыносимые условия для мирных жителей на освобожденных территориях, в ВСУ «не смотрят, кто в транспорте, наоборот, чем больше пассажиров, тем лучше». Также дроны прячут не только в лесополосах и вдоль трасс, но и на крышах домов, чтобы внезапно пикировать на жертву.

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Для противодействия такой тактике, по словам Рогова, необходимо «тотальное вооружение водителей и уничтожения дрона в момент, когда он поднимается на небольшой скорости». Также идет комплексное уничтожение украинских «дроноводов» и мест запуска беспилотников, в том числе и с помощью авиации и ФАБов.

Ранее в районе Запорожья ударом беспилотника «Герань» был уничтожен склад горюче-смазочных материалов, снабжавший украинские войска. Также российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ликвидировал склад беспилотников украинских сил. Для атаки пилоты применили фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило нанести точный удар без захода в зону действия ПВО.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.