Антенна связи ВСУ уничтожена в Сумской области

Операторы дронов группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили антенну связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Скоба.

По его словам, антенна была обнаружена в лесополосе во время дежурства.

«Незамедлительно ее уничтожили. Этим мы ограничили возможности ВСУ по работе со своими БПЛА в нашей зоне ответственности», - пояснил Скоба.

Ранее стало известно, что 101-ая бригада теробороны понесла огромные потери в Сумской области. И для того, чтобы их скрыть, командование Вооруженных сил Украины записывает погибших бойцов в дезертиры.