Фон дер Ляйен прибыла в Киев и анонсировала новые военные инициативы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 15 июля, прибыла в Киев. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

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По ее словам, это ее 11-й визит на Украину во время конфликта.

Фон дер Ляйен пообещала, что позднее объявит о новых инициативах по интеграции военных индустрий Евросоюза и Украины.

Также она анонсировала обсуждение присоединения Киева к ЕС и переговоры по подготовке Украины к зиме.

Ранее глава ЕК пообещала Киеву новые деньги на производство дронов после ударов ВС РФ по украинским предприятиям, которые специализируются на выпуске БПЛА.

До этого Еврокомиссия предоставила украинской стороне первые четыре миллиарда евро из 90 миллиардов на укрепление ее обороны за счет передовых технологий беспилотных летательных аппаратов.