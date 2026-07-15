Америку обвинили в ударах по иранскому хранилищу зерна

Иранские власти обвинили США в нанесении удара по хранилищу зерна в Ховейзе на юго-западе Ирана. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на IRIB, государственную телекомпанию Ирана.

В сообщении утверждается, что удар был нанесен утром в среду, 15 июля. В ходе эскалации, продолжающейся уже пятый день, Центральное командование США (CENTCOM) заявило об ударах по десяткам военных целей в районе Ормузского пролива и в других точках вдоль побережья страны с целью «снизить возможности Ирана угрожать коммерческому судоходству».

Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в районе портового города Бендер-Аббас, на острове Кешм и в порту Бендер-Имам-Хомейни. Вскоре после ударов в Бахрейне зазвучали сирены воздушной тревоги, в то время как Кувейт и Иордания сообщили о перехвате беспилотников и ракет, выпущенных со стороны Ирана. Появилась информация, что иранские силы нанесли удар по военной базе в Иордании, где дислоцируются американские военные самолеты.

Президент США Дональд Трамп тем временем вновь пригрозил нанести удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не вернется к переговорам. По его словам, американские переговорщики связались со своими иранскими коллегами и сказали им: «Лучше бы вам пойти сделку».

Однако возобновившиеся на прошлой неделе атаки и контратаки усилили сомнения, что подписанный в июне меморандум о взаимопонимании приведет к долгосрочному прекращению войны.

«Если США думают, что, ужесточая меры против нас, усиливая военные действия и экономическую блокаду, они заставят нас вернуться к переговорам, то они ошибаются», - заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

По словам аналитиков, опрошенных Reuters, сейчас Иран дает понять, что готов разыграть свою самую опасную карту - использовать союзников-хуситов в Йемене, чтобы перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, открывающий выход в Красное море. Такой шаг открыл бы новый фронт против США и поставил бы под угрозу две важнейшие мировые энергетические артерии.

Баб-эль-Мандеб - это узкий водный путь, соединяющий Красное море с Аденским заливом, через который проходят поставки саудовской нефти и значительная доля всех мировых морских перевозок. Даже на фоне мощных ударов, которые США нанесли по Ирану на этой неделе, параллельно усилились атаки хуситов.

Один из высокопоставленных лидеров хуситов предупредил в понедельник, что цены на нефть могут взлететь до 200 долларов за баррель, если судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе прекратится.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил 15 июля, что нанес удары по объектам Пятого флота США в Бахрейне. В КСИР заявили, что поражены были центры управления, тылового обеспечения, а также склады топлива и военной техники. Эти удары в Иране назвали ответом на атаки США и попытки Вашингтона взять под контроль Ормузский пролив. Иранские силы также «подожгли и уничтожили» американский центр военного снабжения и тыловой поддержки в кувейтском порту Мина-Абдалла.