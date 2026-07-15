Российские дроны нанесли удары по сухогрузам в порту «Черноморск» Одесской области и кораблям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области. Об этом сообщило Минобороны России (МО РФ) в своем канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что удары нанесли расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер».

До этого в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие нанесли удар по цехам производства дронов в порту Одессы. По данным ведомства, на территории порта поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов средней дальности UJ-22, разработанных компанией «Укрджет».

Кроме того, в порту Днепро-Бугский в Николаевской области были поражены два сухогруза, задействованные в транспортировке грузов для ВСУ. В порту «Черноморск» под удары попали контейнеровоз и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для украинских военных. Удары наносились с применением высокоточного оружия воздушного базирования и БПЛА.

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