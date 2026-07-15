Украине разрешили использовать оборонный кредит Европейского союза (ЕС) на закупку китайских компонентов для дронов, что демонстрирует зависимость Европы от Пекина в отношении критически важных комплектующих. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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По словам двух собеседников газеты, Киев добился выделения части средств из транша в размере 6 миллиардов евро на закупку деталей для беспилотников у Китая. Эти средства являются первым выделением из более широкого кредита поддержки Украины, в рамках которого 60 миллиардов евро зарезервированы для оборонных закупок.

Как отмечает Financial Times, это решение подчеркивает сохраняющиеся пробелы в оборонном производстве ЕС, несмотря на стремление укрепить промышленную базу Европы путем увязывания помощи Украине с закупками на континенте.

В соответствии с условиями кредита ЕС, оборонная продукция, закупаемая за счет средств блока, должна в основном поступать с единого рынка, с Украины или от утвержденных партнеров, таких как Канада. Однако правила также предусматривают исключение.

Если аналогичные товары не могут быть быстро или в необходимых Украине количествах получены из стран-участниц программы, Киев может обратиться в Брюссель за разрешением на их закупку в других странах.

По данным источников, Украина запросила и получила исключение для первого оборонного направления, что позволило ей приобрести некоторые китайские компоненты, которых недостаточно в Европе.

Ранее постпред КНР в ООН Фу Цун заявил, что Китай активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Россией, Украиной и другими сторонами для поиска путей урегулирования украинского конфликта. Он также выразил надежду на скорое наступление мира.