Патрушев заявил о полной боеготовности морских стратегических ядерных сил РФ

Морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности, заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Наши морские стратегические ядерные силы находятся в полной боеготовности», — цитирует его РИА Новости.

Патрушев подчеркнул, что ВМФ защищает национальные интересы России не только вблизи границ, но и в различных районах Мирового океана.

«Все угрозы, исходящие со стороны вероятных противников, учитываются в планах развития ВМФ... до 2050 года», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ядерная триада России последовательно модернизируется.