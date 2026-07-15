Россия атаковала Одессу

ВС России поразили и в украинских портах Черноморск и Днепро-Бугский четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ.

В Минобороны России заявили, что российские войска ночью продолжили наносить ударов по украинским портам, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.

«В портах Черноморск и Днепро-Бугский и поражены четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, российские войска поразили в портах Одессы и Черноморска объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки ГСМ для ВСУ, а также цеха по сборке БПЛА.

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Ранее на Украине в порту Южный высокоточным оружием были поражены объекты портовой инфраструктуры и пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для ВСУ.