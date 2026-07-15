Минобороны выпустило заявление о массированной атаке ВСУ на регионы РФ

В ночь с 14 на 15 июля над регионами России сбиты десятки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в заявлении, которое выпустило Министерство обороны России, его цитирует РИА Новости.

Как рассказали в Минобороны, суммарно средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 93 дрона. Атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись семь российских регионов, среди которых Крым, Московский регион, Краснодарский край и Ростовская область.

Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле в сообщении Минобороны не говорится.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека.