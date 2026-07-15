В Турции заявили об угрозе морским перевозкам из-за атак Украины

Украина после саммита НАТО в Анкаре резко увеличила число атак на суда в Черном и Азовском морях. Под удары попали в том числе танкеры, связанные с Турцией, что создает угрозу морским перевозкам и энергетической безопасности республики. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.

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По утверждению издания, беспилотными аппаратами были атакованы более 50 торговых судов. Среди них находились танкеры, сухогрузы, паромы и буксиры. Часть судов принадлежит турецким компаниям или имеет в составе экипажей граждан Турции. Точное количество поврежденных кораблей независимо не подтверждено.

Особенно активно удары наносились в Азовском море. Издание связывает их с действиями 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ, известной как «Птицы Мадьяра». По ее сообщениям, 7 июля были атакованы восемь танкеров, грузовое судно и паром. На следующий день целями стали еще девять танкеров, 9 июля — 14, а 10 июля — десять танкеров, сухогруз, паром и буксир.

В ночь на 11 июля украинская сторона заявила об ударах по 21 танкеру, четырем буксирам, двум грузовым и одному специализированному судну. Киев также сообщил об атаках на 53 цели, среди которых были объекты флота и энергетической инфраструктуры в Крыму и Донбассе.

Позднее командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что за девять дней были атакованы 116 судов. По его словам, целью операции было не потопление кораблей, а вывод их из строя. Удары должны нарушить работу так называемого фидерного флота — небольших и средних танкеров, которые доставляют нефть из портов Азовского моря и Волго-Донского бассейна к крупным судам в Черном море.

Украинская сторона утверждает, что атакует только военные цели и объекты, способствующие укреплению боеспособности России. В Киеве отрицают намеренные удары по гражданским грузам. Российская сторона, напротив, квалифицирует произошедшее как нападения на гражданское судоходство.

Источники Reuters сообщили, что ограничения на движение судов в Азовском море начали действовать 10 июля. Коммерческие корабли не могли пройти через Керченский пролив, связывающий Азовское и Черное моря, а также через Азово-Донской канал. Несколько зерновозов, по данным собеседников агентства, подверглись ударам 13 и 14 июля, после чего на них возникли пожары.

Этот маршрут имеет значение не только для перевозки нефтепродуктов. Через Азовское море проходит около четверти российского экспорта зерна. Из-за ограничений грузы могут быть перенаправлены через глубоководные терминалы Черного моря или балтийские порты. После сообщений о приостановке судоходства стоимость пшеницы на европейской бирже Euronext поднималась на 4%, достигнув максимума за шесть недель.

Турецкое издание отдельно сообщает об атаке на танкер Yasa Polaris под флагом Турции. Согласно докладу компании по морской безопасности Vanguard Tech, 7 июля судно было поражено украинским беспилотником при подходе к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума возле Новороссийска.

Морской эксперт Козан Селчук Эркан заявил, что для ударов используются не только безэкипажные катера, поражающие корпуса кораблей, но и крылатые беспилотники, атакующие суда сверху. По его словам, повреждения получили в том числе корабли с турецкими владельцами и членами экипажей.

Для Анкары происходящее несет прямые экономические риски. По подсчетам газеты, около половины импортируемой Турцией нефти доставляется из России танкерами. Ежемесячный объем таких поставок превышает 5 млн баррелей, а в отдельные периоды последних лет достигал 12 млн. Это означает, что в среднем не реже одного раза в два-три дня российскую нефть в Турцию перевозит очередной танкер.

Aydınlık связывает усиление атак с состоявшимся 7–8 июля саммитом НАТО в Анкаре. По итогам встречи союзники по альянсу обязались выделить Украине в 2026 году €70 млрд на военную технику, помощь и подготовку, а в 2027-м сохранить поддержку как минимум на сопоставимом уровне. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подтвердил участие страны в инициативе по обеспечению приоритетных потребностей Украины.

При этом прямых доказательств того, что решения саммита связаны с началом морской операции, турецкое издание не приводит. Его вывод строится на совпадении сроков встречи в Анкаре и резкого увеличения количества атак.

В конце 2025 года Украина уже подтверждала причастность к ударам морскими дронами по танкерам Kairos и Virat у турецкого побережья. Тогда Дмитрий Песков назвал нападения на коммерческие суда посягательством на безопасность и суверенитет Турции. Нынешнее расширение зоны ударов, как опасаются в Aydınlık, может осложнить движение танкеров и зерновозов, увеличить стоимость страхования судов и создать дополнительные риски для поставок энергоресурсов в республику.