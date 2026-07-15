В Китае раскрыли цель новых ударов США по Ирану

США нанесли новые удары по Ирану и возобновили блокаду иранских морских портов ради дополнительных козырей на переговорах с Тегераном, однако это лишь осложнит диалог. Цель новых атак США на Иран раскрыл директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета Чжу Юнбяо в интервью Global Times.

© Lenta.ru

По его словам, действия и угрозы США в адрес Исламской Республики следует воспринимать как «инструмент максимального давления», использующийся ради обеспечения большого преимущества в переговорах. В то же время эксперт отметил, что эта «игра на грани риска» способна перерасти в затянутый конфликт.

«В основе возобновившейся военной конфронтации лежит острая нехватка стратегического доверия между США и Ираном. Обе стороны, особенно США, недовольны своими целями и козырями, которые у них имеются с прежних раундов переговоров. Циклы вооруженных столкновений, за которыми следуют переговоры, будут продолжаться, что сделает труднодостижимым плавный путь к снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном», — посчитал политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану. «Вам лучше заключить соглашение. От вас ничего не останется. У вас никого не останется», — заявил он.