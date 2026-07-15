Руководство Украины очередным продлением военного положения лишили страну возможностей быть самодостаточной. Такое мнение высказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости.

По его словам, благодаря действиям украинских властей республика находится в тотальной внешней зависимости и не может самостоятельно наполнять бюджет.

Ранее Пушилин заявил, что Украине грозит катастрофа в сфере экономики, в том числе из-за военного положения в стране.

13 июля Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа на 90 дней. 14 июля депутаты Верховной рады поддержали продление военного положения и мобилизации на указанный срок.