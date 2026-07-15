Три снаряда попали в фабрику воды в иранской провинции Илам

Фабрика минеральной воды в иранской провинции Илам была атакована тремя снарядами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. По его данным, обстрел произошёл в районе Мусиан, рядом с деревней.

© Московский Комсомолец

Это случилось на фоне продолжающихся ударов между США и Ираном. Американские военные с 8 июля наносят атаки по Ирану, заявляя, что это ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Иран, в свою очередь, отвечает ударами по базам США на Ближнем Востоке. 12 июля Иран объявил о закрытии пролива до прекращения вмешательства США в регионе.