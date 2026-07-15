ПВО за сутки сбила сотни направлявшихся в сторону Москвы беспилотников

За минувшие сутки в сторону столичного региона направлялось 340 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Большая часть дронов была нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве, добавил градоначальник.

13 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на Московский регион погибли три человека, еще несколько получили ранения. Глава региона уточнил, что дроны сбивали над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной. Трагедия произошла в поселке Пионерский в Истре — трое местных жителей стали жертвами падения беспилотника. В пяти частных домах произошел пожар.