В СЕНТКОМ сообщили о возобновлении морской блокады Ирана
Вооружённые силы США возобновили морскую блокаду судов, следующих в и из иранских портов и прибрежных районов. Об этом заявило Центральное командование ВС Соединённых Штатов (СЕНТКОМ).
По данным командования, операция возобновилась в 16:00 по времени восточного побережья США, в 23:00 мск.
Отмечается, что в настоящее время на Ближнем Востоке действуют более 20 боевых кораблей ВМС Штатов и сотни военных самолётов.
В СЕНТКОМ заявили, что американские силы «остаются бдительными, обладают высокой боеспособностью и готовы к действиям».
13 июля президент США Дональд Трамп возобновил морскую блокаду Ирана в Ормузском проливе. Глава Белого дома пояснил, что при этом все остальные страны смогут свободно и беспрепятственно пользоваться проливом.