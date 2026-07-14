Стало известно об отходе основных сил ВСУ из одного города

Начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес заявил, что основные силы ВСУ отошли из города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Кортес уточнил, что в Красном Лимане остаются одиночные группы украинских военных.

«Основная сила противника отошла, осталось там два-три человека в домах. И вот они сидят все, не знают, что делать. В домах прячутся, с гражданскими сливаются», — сообщил он.

Ранее в Минобороны России раскрыли детали боев за Красный Лиман. Известно, что за неделю российские военные уничтожили более 110 бойцов ВСУ у города.