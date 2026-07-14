В Германии захотели надавить на Калининград и Крым

Бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге заявил о необходимости усилить давление на Крым и Калининградскую область. Об этом он написал в соцсети X.

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Как считает генерал, Крым и Калининград должны стать «дорогостоящими стратегическими уязвимостями», а не стратегическими форпостами России.

По его мнению, странам Европы следует оказывать давление на Калининград и Балтийское море, а Украине — на Крым.

Ранее член комитета по обороне Госдумы Андрей Колесник, комментируя потенциальную угрозу Калининграду со стороны НАТО, заявил о способности города защитить себя от сил альянса. Он отметил, что Россия «с большой земли» также поддержит свой самый западный форпост.