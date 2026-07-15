США начали новую волну ударов по Ирану

США в среду начали новую волну ударов по Ирану.

Об этом сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

«Сегодня в 6:00 по времени восточного побережья США (13:00 мск — «Газета.Ru») силы Центрального командования начали новую волну ударов по Ирану», — говорится в заявлении.

Отмечается, что новая волна ударов призвана ослабить военные возможности Ирана, которые страна использовала для атак на суда в Ормузском проливе.

До этого сообщалось о взрывах в городах Бампур и Чабахар на юго-востоке Ирана.

США ударили по Ирану

14 июля американские войска возобновили удары по Ирану. В ответ на это силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте.