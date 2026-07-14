В КСИР раскрыли подробности удара по американским военным базам

Иранские вооруженные силы с помощью ракет и беспилотников нанесли удары по американским военным базам Шейх Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте. Об этом, со ссылкой на пресс-службу КСИР, пишет агентство IRIB в Telegram-канале.

В корпусе уточнили, что в результате атаки на базе в Бахрейне было уничтожено несколько складов оружия и запчастей для кораблей и самолетов противника.

В Кувейте удар был нанесен по площадке, на которой были размещены разведывательно-ударные беспилотники MQ9. Часть дронов была уничтожена, часть получила повреждения, пояснили в пресс-службе.

В КСИР подчеркнули, что удары были нанесены в ответ на дневные атаки американской армии по ряду прибрежных объектов иранских вооруженных сил.

США нанесли новые удары по Ирану

В корпусе добавили, что до тех пор, пока США продолжают свою деятельность на Ближнем Востоке, ни одна капля нефти и газа не будет вывезена из региона.

Ранее сообщалось, что 13 июля Вооруженные силы США атаковали 13 иранских городов в ходе новой волны авиаударов. Под удары попали Абадан, Ахваз, Бендер-Аббас, Бендер-Махшехр, Бехбехан, Бушер, Джаск, Дизфуль, Кешм, Сирик, Хондаб, Хорремшехр и Эндимешк.

14 июля США нанесли новые авиаудары по территории Ирана, атака продолжалась несколько часов.