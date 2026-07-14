Иран атаковал ракетами американские базы

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по двум военным объектам США. Его заявление приводит телеканал Press TV.

Уточняется, что атаке подверглись американские авиабазы Шейх-Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте. Удары наносились ракетами и беспилотниками.

В КСИР заявили, что атака стала ответом на удары США по иранским береговым станциям, пообещав, что «наказание будет продолжаться до тех пор, пока продолжаются преступления» Вашингтона.